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(Соколова) Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Соколов Антон Феофилактович

Мать: Соколова Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иона Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Алексей Ионович

Отец ребёнка: Иона Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Ионовна

Отец ребёнка: Иона Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агриппина Ионовна

Отец ребёнка: Иона Иванович

Смерть
Неизвестно

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