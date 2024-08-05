(Соколова) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иона Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Алексей Ионович
Отец ребёнка: Иона Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Ионовна
Отец ребёнка: Иона Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агриппина Ионовна
Отец ребёнка: Иона Иванович
Смерть
Неизвестно