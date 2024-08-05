Соколова Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Михаил Алексеевич
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Соколова) Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Соколова) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Соколова) Анисья Антоновна
Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Соколова) Александра Антоновна
Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Соколов Александр Антонович
Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Соколов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Соколова) Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Соколов Василий Антонович
Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович
Смерть
Неизвестно