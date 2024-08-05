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Соколова Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Михаил Алексеевич

Мать: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Антон Феофилактович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Соколова) Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Соколова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Соколова) Анисья Антоновна

Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Соколова) Александра Антоновна

Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Соколов Александр Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Соколов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Соколова) Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Соколов Василий Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Феофилактович

Смерть
Неизвестно

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