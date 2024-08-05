Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Алексей Иванович
Мать: Агриппина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Соколова Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно