Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Алексей Иванович

Мать: Агриппина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Соколова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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