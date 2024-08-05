Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Иван Кузьмич

Мать: Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Соколова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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