Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Иван Кузьмич
Мать: Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Соколова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно