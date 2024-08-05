Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

До 1765

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Смерть
До 1765

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