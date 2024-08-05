Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиДо 1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Смерть
До 1765