Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1771

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Козьма Андреевич

Мать: Гликерия Сафроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Никифор Иванович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Смерть
После 1771

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