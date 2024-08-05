Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиПосле 1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Козьма Андреевич
Мать: Гликерия Сафроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Никифор Иванович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Смерть
После 1771