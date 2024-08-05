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Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Иван Кузьмич

Мать: Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Ларионовна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мариамна (Мария) Никитична

Мать ребёнка: Васса Ларионовна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Васса Ларионовна

Смерть
Неизвестно

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