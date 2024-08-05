Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Иван Кузьмич
Мать: Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Ларионовна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мариамна (Мария) Никитична
Мать ребёнка: Васса Ларионовна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Васса Ларионовна
Смерть
Неизвестно