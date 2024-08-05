Васса Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Ларионовна

Васса Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мариамна (Мария) Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.