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Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Иван Кузьмич

Мать: Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1782

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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