Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Иван Кузьмич
Мать: Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1782
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно