Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ивановна

Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1782

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.