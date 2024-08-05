Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1782
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно