Агриппина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Афанасий Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Пелагея (?) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Смерть
После 1782