Агриппина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Афанасий Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Пелагея (?) Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Смерть
После 1782

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