Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Алексей Иванович
Мать: Агриппина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Родион Степанович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Васса Степановна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно