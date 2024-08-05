Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Алексеевич

Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Алексей Иванович

Мать: Агриппина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Родион Степанович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Васса Степановна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.