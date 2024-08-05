Пелагея (?) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Алексей Иванович
Мать: Агриппина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Марк Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно