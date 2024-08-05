Пелагея (?) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея (?) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Алексей Иванович

Мать: Агриппина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Марк Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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