Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея (?) Алексеевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Марк Иванович

Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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