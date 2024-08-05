Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея (?) Алексеевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Марк Иванович
Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Пелагея (?) Алексеевна
Смерть
Неизвестно