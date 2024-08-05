Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Алексей Иванович
Мать: Агриппина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Николаевич
Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна
Смерть
Неизвестно