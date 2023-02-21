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Гаймин Василий Михайлович

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Место рождения

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка

Дата рождения

07.04.1904

Дата смерти

08.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1904

Отец: Гаймин Михаил

Мать: Гаймина Евросинья Лаврентьевна

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
23.02.1926

Дочь: Жилинская Елена

Мать ребёнка: Гаймин Прасковья

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
20.11.1931

Сын: Гаймин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Гаймин Прасковья

Холостовка, Павловский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1938

Сын: Гаймин Николай

Мать ребёнка: Гаймин Прасковья

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
12.11.1940

Дочь: Лукичёва Вера

Мать ребёнка: Гаймин Прасковья

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
05.10.1943

Дочь: Золкин Нина

Мать ребёнка: Гаймин Прасковья

Рождение ребёнка
05.12.1947

Дочь: Бессонова Ольга

Мать ребёнка: Гаймин Прасковья

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаймин Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Степан

Мать ребёнка: Гаймин Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Гаймин Прасковья

Смерть
08.06.1966
Причина смерти: Рак
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