Гаймин Василий Михайлович
Место рожденияУльяновская область. Павловский район, село Холстовка
Дата рождения07.04.1904
Дата смерти08.06.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1904
Отец: Гаймин Михаил
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
23.02.1926
Дочь: Жилинская Елена
Мать ребёнка: Гаймин Прасковья
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
20.11.1931
Мать ребёнка: Гаймин Прасковья
Холостовка, Павловский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1938
Сын: Гаймин Николай
Мать ребёнка: Гаймин Прасковья
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
12.11.1940
Дочь: Лукичёва Вера
Мать ребёнка: Гаймин Прасковья
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
05.10.1943
Дочь: Золкин Нина
Мать ребёнка: Гаймин Прасковья
Рождение ребёнка
05.12.1947
Дочь: Бессонова Ольга
Мать ребёнка: Гаймин Прасковья
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаймин Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Степан
Мать ребёнка: Гаймин Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Гаймин Прасковья
Смерть
08.06.1966
Причина смерти: Рак