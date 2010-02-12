Гаймин Михаил Васильевич
Место рожденияХолостовка, Павловский район, Ульяновская область
Дата рождения20.11.1931
Дата смерти12.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1931
Отец: Гаймин Василий Михайлович
Мать: Гаймин Прасковья
Холостовка, Павловский район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1957
Ташкент
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын: Гаймин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гаймина Валентина Григорьевна
Россия
Рождение ребёнка
09.11.1964
Дочь: Князева Ольга
Мать ребёнка: Гаймина Валентина Григорьевна
Смерть
12.02.2010
п. Переволоцкий ул. Шереметьева, д27
Похороны
Неизвестно
п. Переволоцкий