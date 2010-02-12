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Гаймин Михаил Васильевич

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Место рождения

Холостовка, Павловский район, Ульяновская область

Дата рождения

20.11.1931

Дата смерти

12.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1931

Отец: Гаймин Василий Михайлович

Мать: Гаймин Прасковья

Холостовка, Павловский район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1957

Жена: Гаймина Валентина Григорьевна

Ташкент
Рождение ребёнка
04.01.1958

Сын: Гаймин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гаймина Валентина Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
09.11.1964

Дочь: Князева Ольга

Мать ребёнка: Гаймина Валентина Григорьевна

Смерть
12.02.2010
п. Переволоцкий ул. Шереметьева, д27
Похороны
Неизвестно
п. Переволоцкий
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