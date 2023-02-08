Гаймин (Чекаева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаймин (Чекаева) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1900

Дата смерти

01.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900

Отец: Чекаев Степан

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гаймина) Мария

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Степан

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
23.02.1926

Дочь: Жилинская (Гаймина) Елена

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
20.11.1931

Сын: Гаймин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
09.06.1938

Сын: Гаймин Николай

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
12.11.1940

Дочь: Лукичёва (Гаймина) Вера

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.10.1943

Дочь: Золкин (Гаймина) Нина

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.12.1947

Дочь: Бессонова (Гаймина) Ольга

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Смерть
01.06.1979
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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