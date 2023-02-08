Гаймин (Чекаева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1900
Дата смерти01.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900
Отец: Чекаев Степан
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гаймина) Мария
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Степан
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1926
Дочь: Жилинская (Гаймина) Елена
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1931
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1938
Сын: Гаймин Николай
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.11.1940
Дочь: Лукичёва (Гаймина) Вера
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1943
Дочь: Золкин (Гаймина) Нина
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1947
Дочь: Бессонова (Гаймина) Ольга
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Смерть
01.06.1979
Причина смерти: Естественная смерть/старость