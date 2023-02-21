Лукичёва (Гаймина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичёва (Гаймина) Вера

Место рождения

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка

Дата рождения

12.11.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1940

Отец: Гаймин Василий Михайлович

Мать: Гаймин Прасковья

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
06.11.1963

Сын: Лукичев Владимир

Отец ребёнка: Лукичев Алесандр

Рождение ребёнка
16.03.1972

Сын: Лукичев Александр

Отец ребёнка: Лукичев Алесандр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукичев Алесандр

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