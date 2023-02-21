Лукичёва (Гаймина) Вера
Место рожденияУльяновская область. Павловский район, село Холстовка
Дата рождения12.11.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1940
Отец: Гаймин Василий Михайлович
Мать: Гаймин Прасковья
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
06.11.1963
Сын: Лукичев Владимир
Отец ребёнка: Лукичев Алесандр
Рождение ребёнка
16.03.1972
Сын: Лукичев Александр
Отец ребёнка: Лукичев Алесандр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукичев Алесандр