Лукичев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1963

Отец: Лукичев Алесандр

Мать: Лукичёва Вера

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