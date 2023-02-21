Лукичев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1972

Отец: Лукичев Алесандр

Мать: Лукичёва Вера

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