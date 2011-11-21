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Гаймин Николай

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Место рождения

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка

Дата рождения

09.06.1938

Дата смерти

21.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1938

Отец: Гаймин Василий Михайлович

Мать: Гаймин Прасковья

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Бракосочетание
Около ?.02.1961

Жена: Гаймин Анна

Холстовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чибисов Елена

Мать ребёнка: Гаймин Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябов Ольга

Мать ребёнка: Гаймин Анна

Крещение
Неизвестно
Село Холстовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтияров Ирина

Мать ребёнка: Гаймин Анна

Смерть
21.11.2011
Причина смерти: по болезни
Похороны
Неизвестно
с.Садовое Ульяновская область
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