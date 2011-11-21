Гаймин Николай
Место рожденияУльяновская область. Павловский район, село Холстовка
Дата рождения09.06.1938
Дата смерти21.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1938
Отец: Гаймин Василий Михайлович
Мать: Гаймин Прасковья
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Бракосочетание
Около ?.02.1961
Жена: Гаймин Анна
Холстовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чибисов Елена
Мать ребёнка: Гаймин Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябов Ольга
Мать ребёнка: Гаймин Анна
Крещение
Неизвестно
Село Холстовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтияров Ирина
Мать ребёнка: Гаймин Анна
Смерть
21.11.2011
Причина смерти: по болезни
Похороны
Неизвестно
с.Садовое Ульяновская область