Гаймин (Цыбусова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около ?.02.1961
Муж: Гаймин Николай
Холстовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябов Ольга
Отец ребёнка: Гаймин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтияров Ирина
Отец ребёнка: Гаймин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чибисов Елена
Отец ребёнка: Гаймин Николай