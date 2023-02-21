Гаймин (Цыбусова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаймин (Цыбусова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около ?.02.1961

Муж: Гаймин Николай

Холстовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябов Ольга

Отец ребёнка: Гаймин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтияров Ирина

Отец ребёнка: Гаймин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чибисов Елена

Отец ребёнка: Гаймин Николай

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