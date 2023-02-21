Бессонова (Гаймина) Ольга
Место рожденияУльяновская область. Павловский район, село Холстовка
Дата рождения05.12.1947
Дата смерти16.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1947
Отец: Гаймин Василий Михайлович
Мать: Гаймин Прасковья
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Смерть
16.12.1986
Ташкент
Причина смерти: В молодом возрасте. Болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Ташкент.