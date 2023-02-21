Бессонова (Гаймина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Гаймина) Ольга

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Место рождения

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка

Дата рождения

05.12.1947

Дата смерти

16.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1947

Отец: Гаймин Василий Михайлович

Мать: Гаймин Прасковья

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Степан

Смерть
16.12.1986
Ташкент
Причина смерти: В молодом возрасте. Болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Ташкент.
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