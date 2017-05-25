Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.08.1937
Дата смерти25.05.2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1937
Отец: Хмеленко Григорий
Мать: Хмеленко Анна Гавриловна
Россия
Бракосочетание
08.02.1957
Ташкент
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын: Гаймин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
09.11.1964
Дочь: Князева Ольга
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Васильевич
Смерть
25.05.2017
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
п. Переволоцкий