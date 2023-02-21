Хмеленко Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмеленко Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1909

Дата смерти

30.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1909

Отец: Гаврила

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Гаймина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Хмеленко Григорий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмеленко Иван

Отец ребёнка: Хмеленко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Хмеленко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмеленко Николай

Отец ребёнка: Хмеленко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тая

Отец ребёнка: Хмеленко Григорий

Смерть
30.05.1970
с.Хуторка Новосергиевский район Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
с. Хуторка
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