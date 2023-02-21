Хмеленко Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1909
Дата смерти30.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Гаймина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Хмеленко Григорий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмеленко Иван
Отец ребёнка: Хмеленко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Хмеленко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмеленко Николай
Отец ребёнка: Хмеленко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тая
Отец ребёнка: Хмеленко Григорий
Смерть
30.05.1970
с.Хуторка Новосергиевский район Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
с. Хуторка