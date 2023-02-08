Хмеленко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хмеленко Григорий
Мать: Хмеленко Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмеленко Геннадий
Мать ребёнка: Хмеленко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмеленко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хмеленко) Наталья
Мать ребёнка: Хмеленко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмеленко Петр
Мать ребёнка: Хмеленко ?
Смерть
Неизвестно