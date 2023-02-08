Хмеленко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмеленко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хмеленко Григорий

Мать: Хмеленко Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмеленко Геннадий

Мать ребёнка: Хмеленко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмеленко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хмеленко) Наталья

Мать ребёнка: Хмеленко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмеленко Петр

Мать ребёнка: Хмеленко ?

Смерть
Неизвестно

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