Хмеленко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмеленко ?

Хмеленко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Хмеленко Иван

Новосергиевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмеленко Петр

Отец ребёнка: Хмеленко Иван

Новосергиевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмеленко Геннадий

Отец ребёнка: Хмеленко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмеленко Иван