Хмеленко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмеленко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хмеленко Кирилл

Мать: Хмеленко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмеленко Иван

Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хмеленко) Надежда

Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмеленко Николай

Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хмеленко) Тая

Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна

Смерть
04.08.1968
Причина смерти: эмфизема легких

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