Хмеленко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.08.1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хмеленко Кирилл
Мать: Хмеленко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмеленко Иван
Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хмеленко) Надежда
Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмеленко Николай
Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хмеленко) Тая
Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Хмеленко Анна Гавриловна
Смерть
04.08.1968
Причина смерти: эмфизема легких