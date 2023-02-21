Гаймин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаймин Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1904
Сын: Гаймин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гаймин Фёдор
Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Антон
Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Иван
Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Какарина Ульяна
Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно