Гаймин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаймин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаймин Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Гаймин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гаймин Фёдор

Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Антон

Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Иван

Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаймина Евросинья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Какарина Ульяна

Мать ребёнка: Гаймина Евросинья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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