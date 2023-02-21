Гаймина Евросинья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1904
Сын: Гаймин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гаймин Михаил
Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гаймин Фёдор
Отец ребёнка: Гаймин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Антон
Отец ребёнка: Гаймин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаймин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Какарина Ульяна
Отец ребёнка: Гаймин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Иван
Отец ребёнка: Гаймин Михаил
Смерть
Неизвестно