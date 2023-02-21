Гаймина Евросинья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаймина Евросинья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Гаймин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гаймин Михаил

Ульяновская область. Павловский район, село Холстовка
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гаймин Фёдор

Отец ребёнка: Гаймин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Антон

Отец ребёнка: Гаймин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаймин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Какарина Ульяна

Отец ребёнка: Гаймин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Иван

Отец ребёнка: Гаймин Михаил

Смерть
Неизвестно
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