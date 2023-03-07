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Леоферов Иван Михайлович

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Место рождения

Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.08.1890 ст.

Дата смерти

06.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1890 ст.

Отец: Леоферов Михаил Глебович

Мать: Леоферова Неонилла Васильевна

Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1905
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Тотемское духовное училище.
Образование
15.06.1911 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую духовную Семинарию.
Работа или профессия
С ?.08.1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Псаломщик Богородицкой церкви Вологды и помощник секретаря Епархиальной канцелярии.
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Леоферова Клавдия Афанасьевна

Георгиевский-Суетинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
06.08.1912 ст.
Георгиевский-Суетинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Георгиевской Суетинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Леоферов Борис Иванович

Мать ребёнка: Леоферова Клавдия Афанасьевна

Георгиевский-Суетинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Леоферова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Леоферова Клавдия Афанасьевна

Георгиевский-Суетинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
01.01.1915 ст.
Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Перемещен священником к Христорождественской Степуринской церкови Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Леоферов Иван Иванович

Мать ребёнка: Леоферова Клавдия Афанасьевна

Георгиевский-Суетинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Военная служба
Около 1916
В годы Первой мировой войны - военный священник в Карпатах.
Работа или профессия
1922
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Уклонился в обновленчество и в сане протоиерея назначен уполномоченным Святого обновленческого Синода по Тамбовской епархии.
Работа или профессия
05.12.1943
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Настоятель Покровского храма.
Работа или профессия
С 01.02.1944
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Настоятель Покровского храма и секретарь архиепископа Тамбовского Луки.
Работа или профессия
1944
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Отрекся от обновленчества и вместе с приходом принят в Православную церковь.
Работа или профессия
16.04.1949
Почаев, Тернопільська область
Пострижен в монашество с именем Иннокентий в Успенской Почаевской Лавре. Назначен проповедником и заведующим библиотекой лавры.
Работа или профессия
1950
Почаев, Тернопільська область
Назначен наместником Лавры.
Работа или профессия
13.12.1953
Киев, Киевский уезд
Во Владимирском соборе хиротонисан во епископа Кировоградского и Николаевского.
Работа или профессия
28.08.1958
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Назначен на Алма-Атинскую и Казахстанскую кафедру с возведением в сан архиепископа.
Работа или профессия
?.08.1960
Уволен на покой.
Работа или профессия
С 23.11.1960
Тверь, город Тверь, Тверская область
Архиепископ Тверской и Кашинский.
Смерть
06.09.1971
Тверь, город Тверь, Тверская область
Погребен на Николо-Малицком кладбище.
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