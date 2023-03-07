Леоферов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.08.1890 ст.
Дата смерти06.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1890 ст.
Образование
1905
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Тотемское духовное училище.
Образование
15.06.1911 ст.
Окончил Вологодскую духовную Семинарию.
Работа или профессия
С ?.08.1911
Псаломщик Богородицкой церкви Вологды и помощник секретаря Епархиальной канцелярии.
Бракосочетание
Около 1911
Работа или профессия
06.08.1912 ст.
Рукоположен во священника к Георгиевской Суетинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Леоферова Клавдия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Леоферова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Леоферова Клавдия Афанасьевна
Работа или профессия
01.01.1915 ст.
Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Перемещен священником к Христорождественской Степуринской церкови Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Леоферова Клавдия Афанасьевна
Военная служба
Около 1916
В годы Первой мировой войны - военный священник в Карпатах.
Работа или профессия
1922
Уклонился в обновленчество и в сане протоиерея назначен уполномоченным Святого обновленческого Синода по Тамбовской епархии.
Работа или профессия
05.12.1943
Настоятель Покровского храма.
Работа или профессия
С 01.02.1944
Настоятель Покровского храма и секретарь архиепископа Тамбовского Луки.
Работа или профессия
1944
Отрекся от обновленчества и вместе с приходом принят в Православную церковь.
Работа или профессия
16.04.1949
Пострижен в монашество с именем Иннокентий в Успенской Почаевской Лавре. Назначен проповедником и заведующим библиотекой лавры.
Работа или профессия
1950
Назначен наместником Лавры.
Работа или профессия
13.12.1953
Киев, Киевский уезд
Во Владимирском соборе хиротонисан во епископа Кировоградского и Николаевского.
Работа или профессия
28.08.1958
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Назначен на Алма-Атинскую и Казахстанскую кафедру с возведением в сан архиепископа.
Работа или профессия
?.08.1960
Уволен на покой.
Работа или профессия
С 23.11.1960
Архиепископ Тверской и Кашинский.
Смерть
06.09.1971
Погребен на Николо-Малицком кладбище.