Леоферова Клавдия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиОколо 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Леоферов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Леоферова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Леоферов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Леоферов Иван Михайлович
Смерть
Около 1916