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Леоферова Клавдия Афанасьевна

Место рождения

Георгиевский-Суетинский, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1891

Дата смерти

Около 1916

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевский-Суетинский, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1911

Муж: Леоферов Иван Михайлович

Георгиевский-Суетинский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Леоферов Борис Иванович

Отец ребёнка: Леоферов Иван Михайлович

Георгиевский-Суетинский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Леоферова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Леоферов Иван Михайлович

Георгиевский-Суетинский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Леоферов Иван Иванович

Отец ребёнка: Леоферов Иван Михайлович

Георгиевский-Суетинский, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Около 1916
Георгиевский-Суетинский, Кубино-Озерский район, Северный край

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