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Леоферов Михаил Глебович

Место рождения

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Леоферов Глеб Николаевич

Мать: Леоферова (Ярославцева) Манефа Алексеевна

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна

Рождение ребёнка
21.01.1867 ст.

Сын: Леоферов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна

Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1869 ст.

Дочь: Леоферова Агния Михайловна

Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна

Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1871 ст.

Сын: Леоферов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна

Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1872 ст.

Сын: Леоферов Платон Михайлович

Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна

Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1874 ст.

Дочь: Леоферова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна

Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Леоферов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна

Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1890 ст.

Сын: Леоферов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна

Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1905
Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Николаевской Бесединской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно

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