Леоферов Михаил Глебович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1867 ст.
Сын: Леоферов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1869 ст.
Дочь: Леоферова Агния Михайловна
Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна
Рождение ребёнка
19.01.1871 ст.
Сын: Леоферов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1872 ст.
Сын: Леоферов Платон Михайлович
Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна
Рождение ребёнка
30.10.1874 ст.
Дочь: Леоферова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Леоферов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1890 ст.
Мать ребёнка: Леоферова (Рукина) Неонилла Васильевна
Работа или профессия
1905
Священник Николаевской Бесединской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно