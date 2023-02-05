Леоферова (Ярославцева) Манефа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоферова (Ярославцева) Манефа Алексеевна

Место рождения

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.11.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь Алексея Николаева Ярославцева, пономаря Николаевской Ембовской церкви.
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Леоферов Михаил Глебович

Отец ребёнка: Леоферов Глеб Николаевич

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Леоферов Глеб Николаевич

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.

Дочь: Леоферова Аполлинария Глебовна

Отец ребёнка: Леоферов Глеб Николаевич

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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