Леоферова (Ярославцева) Манефа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Алексея Николаева Ярославцева, пономаря Николаевской Ембовской церкви.
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Леоферов Глеб Николаевич
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.
Дочь: Леоферова Аполлинария Глебовна
Отец ребёнка: Леоферов Глеб Николаевич
Смерть
Неизвестно