Леоферов Глеб Николаевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын диакона Ильинской Вожегодской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1855
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс среднего отделения Семинарии.
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Леоферова (Ярославцева) Манефа Алексеевна
Работа или профессия
1862
Посвящен в стихарь и определен на должность пономаря к Николаевской Ембовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кратирова (Леоферова) Александра (Анфиса) Глебовна
Мать ребёнка: не указана
Награда
07.07.1872 ст.
За усердное прохождение службы преподано архипастырское благословение и выдано свидетельство из Консистории за №2444.
Работа или профессия
15.10.1872
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.
Дочь: Леоферова Аполлинария Глебовна
Мать ребёнка: Леоферова (Ярославцева) Манефа Алексеевна
Работа или профессия
14.05.1885
Указом Консистории за №2763 определен штатным диаконом.
Работа или профессия
29.11.1905 ст.
"Голос имеет плохой и зрением слаб, а потому и поступил за штат, но служить может".
Смерть
До 1914