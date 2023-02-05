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Леоферов Глеб Николаевич

Место рождения

Вожегодский-Ильинский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Вожегодский-Ильинский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Ильинской Вожегодской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1855
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс среднего отделения Семинарии.
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Леоферов Михаил Глебович

Мать ребёнка: Леоферова (Ярославцева) Манефа Алексеевна

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1862
Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в стихарь и определен на должность пономаря к Николаевской Ембовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Леоферова (Ярославцева) Манефа Алексеевна

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кратирова (Леоферова) Александра (Анфиса) Глебовна

Мать ребёнка: не указана

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Награда
07.07.1872 ст.
За усердное прохождение службы преподано архипастырское благословение и выдано свидетельство из Консистории за №2444.
Работа или профессия
15.10.1872
Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.

Дочь: Леоферова Аполлинария Глебовна

Мать ребёнка: Леоферова (Ярославцева) Манефа Алексеевна

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.05.1885
Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Указом Консистории за №2763 определен штатным диаконом.
Работа или профессия
29.11.1905 ст.
Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
"Голос имеет плохой и зрением слаб, а потому и поступил за штат, но служить может".
Смерть
До 1914
Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

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