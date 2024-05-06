Копылов Феоктист (Феклист) Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Дочь: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна
Мать ребёнка: Копылова Имя не известно
Дочь: Копылова Лукерья Феоктистовна
Мать ребёнка: Копылова Имя не известно
Дочь: Маресьева (Копылова) Екатерина Феоктистовна
Мать ребёнка: Копылова Имя не известно
Дочь: Копылова Евдокия Феоктистовна
Мать ребёнка: Копылова Имя не известно
Дочь: Огаркова (Копылова) Александра Феоктистовна
Мать ребёнка: Копылова Имя не известно
Дочь: Полушкина (Копылова) Аксинья Феоктистовна
Мать ребёнка: Копылова Имя не известно
Дочь: Семенова (Копылова) Василиса Феоктистовна
Мать ребёнка: Копылова Имя не известно
Жена: Копылова Имя не известно
Сын: Копылов Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Копылова Имя не известно
Дочь: Зыкова (Копылова) Агафья Феоктистовна
Мать ребёнка: Копылова Имя не известно