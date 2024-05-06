Копылов Феоктист (Феклист) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Феоктист (Феклист) Иванович

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Место рождения

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Копылов Иван Васильевич

Мать: Копылова Стефанида Федовровна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна

Мать ребёнка: Копылова Имя не известно

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Лукерья Феоктистовна

Мать ребёнка: Копылова Имя не известно

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маресьева (Копылова) Екатерина Феоктистовна

Мать ребёнка: Копылова Имя не известно

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Евдокия Феоктистовна

Мать ребёнка: Копылова Имя не известно

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огаркова (Копылова) Александра Феоктистовна

Мать ребёнка: Копылова Имя не известно

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полушкина (Копылова) Аксинья Феоктистовна

Мать ребёнка: Копылова Имя не известно

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова (Копылова) Василиса Феоктистовна

Мать ребёнка: Копылова Имя не известно

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Имя не известно

Рождение ребёнка
06.09.1881

Сын: Копылов Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Копылова Имя не известно

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Зыкова (Копылова) Агафья Феоктистовна

Мать ребёнка: Копылова Имя не известно

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
С 1963
Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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