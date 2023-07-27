Копылова Аксинья Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полушкина Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Полушкин Василий Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полушкина Евгенья Васильевна
Отец ребёнка: Полушкин Василий Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полушкина Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Полушкин Василий Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушкин Нифантий Васильевич
Отец ребёнка: Полушкин Василий Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно