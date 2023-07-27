Полушкин Василий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полушкина Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Копылова Аксинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полушкина Евгенья Васильевна
Мать ребёнка: Копылова Аксинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полушкина Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Копылова Аксинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушкин Нифантий Васильевич
Мать ребёнка: Копылова Аксинья Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно