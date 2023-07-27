Полушкин Василий Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолушкин Василий Харитонович

Полушкин Василий Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полушкина Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Копылова Аксинья Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полушкина Евгенья Васильевна

Мать ребёнка: Копылова Аксинья Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полушкина Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Копылова Аксинья Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушкин Нифантий Васильевич

Мать ребёнка: Копылова Аксинья Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Аксинья Феоктистовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close