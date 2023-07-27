Копылова Василиса Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Семенов Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Семенов Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно