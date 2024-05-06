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Копылов Иван Васильевич

Место рождения

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Копылов Василий Артемьевич

Мать: Копылова Анна Матвеевна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Копылова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Копылов Автоном Иванович

Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович

Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Копылова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Копылов Федор Иванович

Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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