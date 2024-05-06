Копылов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Копылова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович
Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Копылова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Копылова Стефанида Федовровна
Смерть
Неизвестно