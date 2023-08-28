Копылова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылова Анна Матвеевна

Копылова Анна Матвеевна

Место рождения

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Копылов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Копылов Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Копылов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Копылов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Копылов Христофор Васильевич

Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.