Копылова Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Копылов Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Копылов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Копылов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Копылов Христофор Васильевич
Отец ребёнка: Копылов Василий Артемьевич
Смерть
Неизвестно