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Копылов Василий Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Копылов Артемий Иванович

Мать: Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Копылов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Копылов Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Копылов Василий Артемович

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Копылов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Копылов Христофор Васильевич

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно