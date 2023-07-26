Копылов Василий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Копылов Артемий Иванович
Мать: Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Копылов Артемий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Копылов Василий Артемович
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Копылов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Копылов Христофор Васильевич
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно