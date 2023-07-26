Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Копылов Артемий Васильевич
Копылов Артемий Васильевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Копылов Василий Артемьевич
1784 г.р.
Мать
Анна Матвеевна
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Копылов Василий Артемьевич
Мать:
Анна Матвеевна
Смерть
1848
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь