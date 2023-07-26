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Копылов Артемий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Копылов Василий Артемьевич

Мать: Анна Матвеевна

Смерть
1848