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Копылова Стефанида Федовровна

Место рождения

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Копылова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Копылов Автоном Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Копылова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Копылов Федор Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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