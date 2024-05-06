Копылова Стефанида Федовровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Копылова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович
Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Копылова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Копылов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно