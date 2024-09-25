Зыкова (Копылова) Агафья Феоктистовна Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыкова (Копылова) Агафья Феоктистовна

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Место рождения

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

18.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович

Мать: Копылова (Трубецкова) Анастасия Лаврентьевна или Гавриловна

Лебяжье, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Лев Яковлевич

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Яков Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 01.07.1909

Дочь: Сметанина (Зыкова) Устинья Яковлевна

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Зыков Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Зыков Артем (Артемий) Яковлевич

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.05.1917

Сын: Зыков Сидор (Исидор) Яковлевич

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Зыков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
по каким-то данным 1922 (https://base.memo.ru/person/show/2193596)
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Зыкова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.02.1926

Дочь: Красовская (Зыкова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
18.02.1961
село Петровское Юргамышский район
Причина смерти: умерла на руках у дочери Анастасии

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