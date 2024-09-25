Зыкова (Копылова) Агафья Феоктистовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти18.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович
Мать: Копылова (Трубецкова) Анастасия Лаврентьевна или Гавриловна
Дочь: Зыкова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович
Сын: Зыков Лев Яковлевич
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович
Муж: Зыков Яков Иванович
Дочь: Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович
Дочь: Сметанина (Зыкова) Устинья Яковлевна
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович
Сын: Зыков Артем (Артемий) Яковлевич
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович
Сын: Зыков Сидор (Исидор) Яковлевич
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович
Дочь: (Зыкова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович
Дочь: Красовская (Зыкова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Зыков Яков Иванович