Зыков Евгений Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1947
Смерть
Неизвестно