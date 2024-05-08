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Зыков Евгений Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

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1945 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Зыков Яков Иванович

Мать: Зыкова (Копылова) Агафья Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1945

Сын: (Зыков) Федор Евгеньевич

Мать ребёнка: Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна

Смерть
Неизвестно

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