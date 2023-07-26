Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1945
Сын: Федор Евгеньевич
Отец ребёнка: Зыков Евгений Яковлевич
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно