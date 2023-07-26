Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Миронова) Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1945 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Федор Евгеньевич

Отец ребёнка: Зыков Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Евгений Яковлевич

Смерть
Неизвестно