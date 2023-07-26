Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зыков Яков Иванович

Мать: Зыкова Агафья Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутиков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласкин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутиков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутиков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутиков Иван

Смерть
2000
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