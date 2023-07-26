Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Зыков Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1933
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ласкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутиков Иван
Смерть
2000