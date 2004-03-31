Красовская (Зыкова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская (Зыкова) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

22.02.1926

Дата смерти

31.03.2004

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1926

Отец: Зыков Яков Иванович

Мать: Зыкова (Копылова) Агафья Феоктистовна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кулинар
Раскулачивание
Около 1930
Раскулачили семью и сослали зимой на болото. Евдокии Яковлевне было 5 лет.
Образование
С 1946
Томск, город Томск, Томская область
Томский техникум общественного питания
Бракосочетание
27.04.1951

Муж: Красовский Семён Иосифович

Гастелло, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красовский Семён Иосифович

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Место жительства
?.11.1952
Гастелло, Поронайский, Сахалинская область
Вынуждены были покинуть Сахалин после огромного Цунами (произошло в ночь 5.11.1952).
Место жительства
1953
Узунколь, Узункольский район, Костанайская область
Поехали поднимать целину
Рождение ребёнка
12.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красовский Семён Иосифович

Рождение ребёнка
25.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красовский Семён Иосифович

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Рождение ребёнка
08.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красовский Семён Иосифович

Смерть
31.03.2004
Токсово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
?.04.2004
Куйвози, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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