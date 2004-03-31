Красовская (Зыкова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1926
Дата смерти31.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1926
Работа или профессия
Неизвестно
Кулинар
Раскулачивание
Около 1930
Раскулачили семью и сослали зимой на болото. Евдокии Яковлевне было 5 лет.
Образование
С 1946
Томск, город Томск, Томская область
Томский техникум общественного питания
Бракосочетание
27.04.1951
Рождение ребёнка
19.02.1952
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Место жительства
?.11.1952
Вынуждены были покинуть Сахалин после огромного Цунами (произошло в ночь 5.11.1952).
Место жительства
1953
Узунколь, Узункольский район, Костанайская область
Поехали поднимать целину
Рождение ребёнка
12.09.1954
Рождение ребёнка
25.02.1957
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Рождение ребёнка
08.06.1958
Смерть
31.03.2004
Токсово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
?.04.2004
Куйвози, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область